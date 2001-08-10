Новоявленного жителя России лишили паспорта за отказ вставать на воинский учет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На основании изменений в Федеральном законе от 28 апреля 2023 года №138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области совместно с Военным комиссариатом проводится активная работу по выявлению фактов, касающихся неисполнения обязанности по первоначальной постановке на воинский учет, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Следует напомнить, что первым лицом на территории Сахалинской области, в отношении которого применена указанная норма закона, стал гражданин из Таджикистана.

Мужчина, приобретая российское гражданство, дал обязательство быть верным России, добросовестно выполнять свой гражданский долг, соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации.

Однако данный гражданин не исполнил обязанность по первоначальной постановке на воинский учет.

УМВД России по Воронежской области на основании подпункта «в» пункта 2 части 1 статьи 22 Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» вынесено решение о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении нарушителя. Он был лично уведомлен о принятых решениях.

В настоящее время ранее выданный мужчине паспорт гражданина Российской Федерации изъят и признан недействительным.

Ему необходимо покинуть территорию страны в связи с прекращением законных оснований для нахождения на территории Российской Федерации.

В настоящее время по выявлению натурализованных граждан, нарушивших Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», продолжается.