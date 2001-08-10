Тихоокеанское
информационное агентство
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08:59, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Новоявленного жителя России лишили паспорта за отказ вставать на воинский учет

Новоявленного жителя России лишили паспорта за отказ вставать на воинский учет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На основании изменений в Федеральном законе от 28 апреля 2023 года №138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области совместно с Военным комиссариатом проводится активная работу по выявлению фактов, касающихся неисполнения обязанности по первоначальной постановке на воинский учет, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Следует напомнить, что первым лицом на территории Сахалинской области, в отношении которого применена указанная норма закона, стал гражданин из Таджикистана.

Мужчина, приобретая российское гражданство, дал обязательство быть верным России, добросовестно выполнять свой гражданский долг, соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации.

Однако данный гражданин не исполнил обязанность по первоначальной постановке на воинский учет.

УМВД России по Воронежской области на основании подпункта «в» пункта 2 части 1 статьи 22 Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» вынесено решение о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении нарушителя. Он был лично уведомлен о принятых решениях.

В настоящее время ранее выданный мужчине паспорт гражданина Российской Федерации изъят и признан недействительным.

Ему необходимо покинуть территорию страны в связи с прекращением законных оснований для нахождения на территории Российской Федерации.

В настоящее время по выявлению натурализованных граждан, нарушивших Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», продолжается.

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