Муж ловил, жена перерабатывала: на Сахалине задержали браконьеров, специализирующихся на крабах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине сотрудники уголовного розыска задержали с поличным группу браконьеров. Её участники подозреваются в незаконной добыче крабов в особо крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Предварительно установлено, что местный житель занимался незаконным выловом, переработкой и хранением крабов. К преступной деятельности он привлек супругу и приятеля. Участники действовали по следующей схеме. Мужчины поочередно выходили в море на резиновых лодках. С помощью запрещенного орудия лова они добывали крабов. На территории земельного участка одного из злоумышленников было установлено самодельное оборудование для переработки продукции. В выполнении этой функции участвовала жена организатора.
В результате проведённого комплекса мероприятий соучастники были задержаны. При них находились незаконно выловленные крабы – около 200 экземпляров различных видов. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 1,3 миллиона рублей.
Сотрудником отдела дознания ОМВД России по ГО «Долинский» Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
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