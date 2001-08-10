Тихоокеанское
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В сахалинской автоинспекции рассказали, как будут работать на праздниках
15:07, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Макарове сбили пешехода

В Макарове сбили пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 декабря 2024 года в 07 часов 23 минуты в районе дома 14 улицы Ленинградской в Макарове произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 19-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Corolla Axio», двигаясь в восточном направлении совершил наезд на пешехода, двигающегося по проезжей части во встречном направлении.

В результате ДТП 67-летний пешеход, который находился на проезжей части без цели её перехода и не использовал световозвращающие элементы, получил травмы.

Проводится проверка.

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