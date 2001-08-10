У 20-летнего сахалинца конфисковали автомобиль за повторное вождение в состоянии опьянения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинским городским судом Сахалинской области вынесен обвинительный приговор в отношении 20-летнего местного жителя, осужденного по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.
Судом установлено, что в апреле 2024 года подсудимый, ранее привлеченный к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, вновь в состоянии опьянения совершил поездку на автомобиле по г. Южно-Сахалинску, где был остановлен сотрудниками полиции и отстранён от управления транспортным средством.
В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме, просил не назначать наказание, связанное с лишением свободы, и не конфисковать принадлежащий ему автомобиль марки «Toyota Caldina».
Государственный обвинитель с учетом личности подсудимого, а также смягчающих и отсутствием отягчающих обстоятельств наказания, ориентировал суд назначить последнему наказание в виде обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, автомобиль марки «Toyota Caldina» конфисковать в доход государства.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, с учетом личности подсудимого приговорил последнего к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.
Автомобиль марки «Toyota Caldina» суд постановил конфисковать в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
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