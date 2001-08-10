Тихоокеанское
информационное агентство
25 Декабря 2024
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11:40, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В камчатской больнице умер годовалый ребенок

В камчатской больнице умер годовалый ребенок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Камчатском крае возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности годовалому ребёнку. Малыш умер в больнице, пишет ТК "41 Регион".

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю, 20 декабря мальчика 2023 года рождения привезли в Карагинскую районную больницу. Лечение положительного эффекта не дало.

Следственные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

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