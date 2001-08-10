В Малокурильском потушен пожар на чердаке дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 декабря в 13:47 в диспетчерскую службу Южно-Курильского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Малокурильское, на улице Черемушки д. 11, рассказали ТИА "Острова" в агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ.

Пожарные прибыли на место в 14:00. К этому моменту наблюдалось горение деревянного перекрытия в чердачном помещении двухэтажного многоквартирного дома на площади 1 квадратный метр.

Пожар локализовали в 14:03, а в 14:15 полностью ликвидировали.

В тушении были задействовано 4 человека личного состава и 1 единица техники. Пострадавших и погибших нет. Причины пожара устанавливаются.