В Малокурильском потушен пожар на чердаке дома
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
23 декабря в 13:47 в диспетчерскую службу Южно-Курильского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Малокурильское, на улице Черемушки д. 11, рассказали ТИА "Острова" в агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ.
Пожарные прибыли на место в 14:00. К этому моменту наблюдалось горение деревянного перекрытия в чердачном помещении двухэтажного многоквартирного дома на площади 1 квадратный метр.
Пожар локализовали в 14:03, а в 14:15 полностью ликвидировали.
В тушении были задействовано 4 человека личного состава и 1 единица техники. Пострадавших и погибших нет. Причины пожара устанавливаются.
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