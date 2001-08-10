На Курилах двое родных братьев забили до смерти приезжего работягу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Это убийство было совершено почти пять лет назад. Окончательный вердикт виновным по уголовному делу Высший суд РФ утвердил около года назад. За умышленное лишение жизни ни в чем неповинного человека в сговоре преступники получили по 16 лет колонии строгого режима, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Двое братьев - 49-летний Владислав и 38-летний Михаил - в Курильске чувствовали себя хозяевами. Один из них по молодости "отмотал" срок. Но отбытое наказание мало что изменило. В местный бар братья заходили как к себе домой, с людьми вели себя так же. Об их агрессивности и нетерпимости к окружающим в родном городке знали все.

"Подсудимые характеризуются по месту жительства отрицательно, как лица, систематически употребляющие наркотические вещества и спиртные напитки, склонные к приступам неконтролируемой агрессии", - сообщают материалы дела. Важным для братьев было другое: безоговорочное признание и страх горожан - все должны были бояться и в обязательном порядке подчиняться. Особое недовольство и злость вызывали те, кто пытался этому хозяйскому напору противостоять. Собственно, те, кто братьев давно знал, так и поступали, а вот приезжие плохо вписывались в местные порядки. Жертвой этого дела и стал один из приезжих граждан, подавшийся на заработки на Курилы 29-летний мужчина.

Беда случилась в ночь с 9 на 10 мая. Владислав отправился в местный "Спортбар", изрядно приняв на грудь, не нашел лучше развлечения, чем взяться за оскорбления приезжего мужчины. Разгоряченные мужчины выскочили на улицу, спорили, кричали… Но в тот момент потасовки не случилось. Что-то подсказывает, что лишенный заинтересованной публики, привыкший быть центром внимания Владислав, решил заручиться поддержкой родного брата и назначил своему оппоненту встречу на следующий день.

"В состоянии алкогольного опьянения старший брат ведет себя вызывающе, у него возникает чувство собственного превосходства над людьми, на почве чего он может провоцировать конфликты", - подтверждают материалы дела.

Несколькими часами позже двое братьев поджидали парня на смотровой площадке близ села Китовое. Тот явился один и без лишних слов сел в машину извергов. О том, что его так просто забьют до смерти, он даже не догадывался - иначе проявил бы хоть какую-то осторожность. К слову, как раз потерпевшего молодого мужчину окружающие характеризовали смелым, прямолинейным открытым человеком, с обостренным чувством справедливости. Он и предположить не мог, что из-за пары бранных слов курильчане вот так запросто могут вершить жесточайшие расправы.

"Он был уверен, что не совершил никаких действий, за которые его можно убить, потому был совершенно спокоен, поскольку он смелый человек, то никогда не будет убегать, прятаться от угроз, даже зная, что его могут убить", - пояснил коллега и приятель убитого уже позже следователям.

Отъехав на некоторое расстояние, между братьями и жертвой началась ссора. Михаил достал из багажника металлическую арматуру толщиной в 3-4 человеческих пальца и первым напал на оппонента со спины, сразу же нанес металлической махиной оглушительный удар по голове. Потерпевший рухнул на землю, а изверг, держа прут обеими руками, изо всех сил лупил его и дальше. Затем в ход пошли пинки старшего брата - и тоже по голове. Позже на суде эксперт, исходя из показаний свидетелей, подтвердил, что большинство нанесенных ударов несовместимы с жизнью.

"Согласно выводам ситуационной судебно-медицинской экспертизы от 19 декабря 2022 года (с учетом обстоятельств, установленных на основании показаний свидетелей под псевдонимом "П." и "К.") не исключается возможность летального исхода у среднестатистического человека при условии возникновения повреждений, влекущих за собой развитие опасного для жизни состояния, в том числе черепно-мозговой травмы в форме тяжелого ушиба головного мозга либо черепно-мозговой травмы с развитием подоболочечных и (или) внутримозговых кровоизлияний, а также при сочетании указанных внутричерепных повреждений", - сообщают материалы дела.

Сцену с убийством лицезрели, как минимум, три свидетеля, но, подчеркнем, никто не посмел вмешаться и попробовать спасти жизнь невиновному. Знакомые с братьями курильчане, настолько были испуганы этим зрелищем, что, когда началось расследование уголовного дела, боялись выдавить из себя хоть слово. Большая часть свидетелей согласилась поделиться увиденным лишь под вымышленными именами и фамилиями - никто не собирался портить отношения с грозным семейством и накликать новую беду.

"От ударов у потерпевшего был проломлен висок слева и из него на землю, пульсируя, текла кровь, также кровь текла изо рта и носа, лицо потерпевшего было в крови, его челюсть была свернута вниз, он хрипел", - позже сообщит ценный свидетель…

Но вернемся к событиям 10 мая 2019 года… Мы остановились на том, что братья нанесли 29-летнему приезжему порядка десятка ударов железным прутом и ногами. Последний лежал на земле и издавал последние хрипы. Без тени сожаления преступники закинули тело в багажник и уехали. Больше пострадавшего не видел никто. Камеры наблюдения зафиксировали последнюю точку маршрута Лэнд Крузера: внедорожник направлялся в сторону вулкана Баранского. Отметим, что в окрестностях вулкана - сплошь фумарольные поля. Избавиться от тела, которое, к слову, так и не нашли, довольно просто.

"В районе Курильска расположены кислотные источники, около вулкана Баранского - озера с высокой температурой кипения. На территории также находится ареал обитания медведей, которые просыпаются в конце марта и в апреле, их количество составляет около 700 особей", - таковы точные характеристики местности исполняющего обязанности главного лесничего в период расследования.

Как вы догадались, больше никто и никогда не видел ни потерпевшего, ни его останков. Тревогу забили друзья, коллеги и знакомые мужчины: он перестал выходить на связь, не явился в общежитие, утром не вышел на работу.

С началом розыска братья первые попали под подозрение. Но они поначалу придумали запутанную легенду о том, как распивали спиртное на даче знакомого, как ничего не помнят. Пропажу потерпевшего оправдывали его отъездом. Хотя, как покажет следствие, на банковской карте мужчины остались так и не истраченные порядка 40 тысяч рублей, а в бухгалтерии - полный расчет при увольнении, который сотрудник почему-то тоже решил оставить работодателю: "По банковским счетам снятие или списание денежных средств не производилось… в судовых ролях на выход из терминала Курильск морского порта Невельск не значится… не совершал проездов и не приобретал проездных документов по территории РФ, совпадений по генетическому профилю в федеральной базе не установлено… подтверждено наличие остатка неполученных денежных средств…".

В период расследования уголовного дела о пропаже человека, пока многие отмалчивались, братья дошли до россказней о сфабрикованном против них деле: тела нет, мотив шаткий, очевидцы молчат.

Дело действительно оказалось непростым. Прямых улик немного. Но силовики копали дальше, сопоставляли каждую секунду с камер наблюдения, которые зафиксировали маршрут передвижения, с телефонными разговорами братьев между собой, с биллингом телефона пропавшего и т. д. Интересные показания дал также автослесарь. Сотрудник станции техобслуживания должен был провести ремонт Лэнд Крузера 80, последний совершенно неожиданно пригнали без внутренней обшивки салона и с демонтированными сиденьями. Позже следователи достанут их из гаража одного из братьев, но будет поздно - экспертиза установит следы только свежего химиката после тщательной чистки салона, не более.

В конце концов сотрудникам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, отдела криминалистики и Криминалистического центра СК России, УМВД России по Сахалинской области и Управления Росгвардии по Сахалинской области удалось сопоставить все факты, в их числе - застарелая кровь потерпевшего на одежде Владислава. А дальше - апелляции, кассации, непримиримая позиция государственного обвинителя, и даже коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ: всему миру братья пытались доказать, что преступления не было.

И вот, что ответил Верховный суд: "По делу нет никаких оснований подвергать сомнению достоверность показаний данных свидетелей. При этом необходимо учитывать показания других свидетелей, которые в деталях дополняют друг друга и способствуют правильному установлению имевших место фактических обстоятельств. Необнаружение трупа не ставит под сомнение вывод суда об убийстве потерпевшего. При оценке судом исследованных доказательств (протоколов допроса свидетелей, выводов различных судебных экспертиз и иных документов) во внимание принималась информация из различных видов доказательств...".