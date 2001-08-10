За сутки на Сахалине пресечено более 100 нарушений правил дорожного движения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 30 ДТП без пострадавших, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 114 нарушений ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 7 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- задержаны 8 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
- 5 водителей - не пропустивших пешеходов на «зебре»;
- 3 водителя - управляющих транспортными средствами незарегистрированными в установленном порядке;
- 5 водителей - нарушивших правила перевозки детей;
- 8 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;
- 9 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
- 3 водителя - управляющих автомобилем с «тонировкой» на стеклах;
- 25 водителей за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
- составлен 1 административный материал на водителя, не уплатившего административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 6 автомобилей.
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