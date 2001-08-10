Тихоокеанское
информационное агентство
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09:34, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки на Сахалине пресечено более 100 нарушений правил дорожного движения

За сутки на Сахалине пресечено более 100 нарушений правил дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 30 ДТП без пострадавших, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 114 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 7 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 8 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 5 водителей - не пропустивших пешеходов на «зебре»;

- 3 водителя - управляющих транспортными средствами незарегистрированными в установленном порядке;

- 5 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 8 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 9 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 3 водителя - управляющих автомобилем с «тонировкой» на стеклах;

- 25 водителей за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- составлен 1 административный материал на водителя, не уплатившего административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 6 автомобилей.

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