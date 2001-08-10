Жителя Невельска осудили за хранение наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинским городским судом Сахалинской области вынесен приговор в отношении 38-летнего жителя Сахалинской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере), рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.
Суд установил, что ранее судимый мужчина в феврале 2024 года с помощью мобильного телефона в интернет-магазине заказал наркотическое средство синтетического происхождения, которое незаконно приобрел на участке местности в с. Новотроицкое, Анивского района. Часть наркотического средства подсудимый употребил, а оставшаяся незаконно хранимая при нем масса была обнаружена сотрудниками полиции в ходе проведения личного досмотра.
В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.
Государственный обвинитель с учетом личности подсудимого, а также смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств (рецидив преступлений), ориентировал суд на назначение наказания в виде лишения свободы, с конфискацией мобильного телефона, явившегося орудием преступления.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, по совокупности ранее вынесенных приговоров окончательно назначил подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Телефон постановил конфисковать в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.
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