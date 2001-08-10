Пожарные ликвидировали возгорание в Южно-Курильском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 декабря в 13:47 диспетчеру Южно-Курильского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании дома в с. Малокурильское, по адресу: ул. Черемушки,11. Пожарный расчет прибыл через 13 минут. К моменту его прибытия горело чердачное помещение на площади 1 кв. м, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 14:03, а в 14:15) полностью ликвидировано. В тушении участвовали 4 человека и 1 единица техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.