В Южно-Курильске за растрату будут судить экс-руководителя муниципального предприятия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Южно-Курильского Сахалинской области района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего руководителя муниципального предприятия в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемый в феврале 2023 года, используя должностное положение, фиктивно трудоустроил своего отца на предприятие, которым руководил, за что последний в общей сложности незаконно получил более 150 тыс. руб. В ходе расследования обвиняемый вину не признал.

Преступление выявлено ЭБиПК ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу, уголовное дело расследовалось следственным органом ОМВД России по Южно-Курильскому ГО при надзорном сопровождении прокуратуры района.

Несмотря на позицию обвиняемого, доказательства, собранные в ходе расследования уголовного дела, признаны прокурором достаточными.

Уголовное дело направлено в Южно-Курильский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.