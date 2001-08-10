В Южно-Курильске за растрату будут судить экс-руководителя муниципального предприятия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратурой Южно-Курильского Сахалинской области района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего руководителя муниципального предприятия в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.
По версии следствия, обвиняемый в феврале 2023 года, используя должностное положение, фиктивно трудоустроил своего отца на предприятие, которым руководил, за что последний в общей сложности незаконно получил более 150 тыс. руб. В ходе расследования обвиняемый вину не признал.
Преступление выявлено ЭБиПК ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу, уголовное дело расследовалось следственным органом ОМВД России по Южно-Курильскому ГО при надзорном сопровождении прокуратуры района.
Несмотря на позицию обвиняемого, доказательства, собранные в ходе расследования уголовного дела, признаны прокурором достаточными.
Уголовное дело направлено в Южно-Курильский районный суд для рассмотрения по существу.
За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:41 17 Декабря Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год
- 02:02 17 Декабря Донские маршруты: захватывающие речные круизы из Ростова
- 00:59 21 Декабря Вулканы острова Сахалин
12:17 18 Декабря На Сахалине судебные приставы совместно с сотрудниками налоговой инспекции провели рейд
- 05:51 3 Декабря Холодильники ATLANT: преимущества и особенности
- 04:48 6 Декабря Промокоды для путешественников: как сэкономить на Trip.com, Яндекс Путешествии и Слетать
08:41 17 Декабря Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год
14:46 12 Декабря На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа стартовали занятия по инженерной подготовке
Выбор редакции
- 10:24 Вчера На Сахалине открылась выставка, посвященная пребыванию Фёдора Достоевского на сибирской каторге,
- 09:50 20 Декабря На Сахалине завершен проект в честь 225-летия Российско-американской компании
- 12:15 17 Декабря Сахалинской библиотеке подарили двухтомник "Земля открытий"
- 11:23 16 Декабря На Сахалине наградили победителей конкурса "Искусство быть здоровым"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?