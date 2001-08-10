Тихоокеанское
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10:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске горела подстанция

В Южно-Сахалинске горела подстанция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 декабря в 00:35 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании подстанции. Пожарный расчет прибыл через 9 минут. К моменту его прибытия в здании горели вакуумные выключатели на площади 6 кв. м, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 00:50, а в 01:15 полностью ликвидировано. В тушении участвовали четыре сотрудника и единица техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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