Тихоокеанское
информационное агентство
24 Декабря 2024
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09:51, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В шикарном особняке приморского директора ДСК при обыске обнаружили золотой унитаз

В шикарном особняке приморского директора ДСК при обыске обнаружили золотой унитаз

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный комитет России по Приморскому краю расследует уголовное дело, в рамках которого установлены обстоятельства получения взяток за содействие в выполнении ремонтных работ на дорогах в Хасанском и Надеждинском муниципальных районах региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СК Приморья.

По версии следствия, сотрудники местных властей организовали коррупционную схему, в рамках которой предприниматели, занимающиеся дорожными ремонтами, вынуждены были платить взятки за обеспечение покровительства и уклонение от административных проверок. В результате таких действий были нарушены принципы законности и прозрачности в расходовании бюджетных средств, выделенных на дорожные работы.

В настоящий момент следственные органы продолжают проводить комплекс мероприятий по установлению всех участников преступной схемы и сбору доказательств.

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