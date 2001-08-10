Сахалинке назначили пенсию только после вмешательства прокуратуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В прокуратуру Томаринского района Сахалинской области обратилась местная жительница по вопросу отказа в назначении муниципальной пенсии, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что решением органа местного самоуправления в назначении пенсии за выслугу лет заявителю отказано по причине отсутствия условий для назначения, а именно увольнение по инициативе работодателя по п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ муниципальных служащих, являющихся руководителями.

В муниципальном правовом акте, регулирующим вопрос пенсионного обеспечения муниципальных служащих, отсутствовали положения, устанавливающие социальные гарантии муниципальному служащему при его досрочном увольнении по п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ и при отсутствии виновных действий с его стороны.

Прокуратурой района органам местного самоуправления предложено внести изменения в муниципальный правовой акт в части расширения категорий муниципальных служащих, которым может быть назначена муниципальная пенсия. По результатам рассмотрения инициативы, законодательным органом местного самоуправления внесены изменения в муниципальный правовой акт.

В настоящее время заявителю назначена муниципальная пенсия по выслуге лет.

Права заявителя восстановлены.