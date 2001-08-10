Директор детской школы искусств на Сахалине осуждена за трудоустройство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области директор образовательного учреждения осуждена за фиктивное трудоустройство «мертвых душ». Она признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

В суде установлено, что директор детской школы искусств фиктивно трудоустроила в учреждение близких лиц, фактически трудовые функции не осуществлявших, заработную плату указанных лиц похищала и распоряжалась денежными средствами по своему усмотрению. Общая сумма похищенных денежных средств составила более 300 тысяч рублей.

Вину в совершении преступления осужденная признала частично.

Суд согласился с предъявленным подсудимой обвинением и приговорил виновную к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Судом также удовлетворен гражданский иск администрации муниципального образования о взыскании материального вреда, причиненного преступлением.

В целях обеспечения исполнения решения суда о возмещении причиненного ущерба наложен арест на транспортное средство подсудимой.

Приговор не вступил в законную силу.