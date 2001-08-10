Курильчанин неправильно приготовил мак и теперь отправится в колонию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель Курильска отправится в колонию за приобретение и хранение наркотиков. Установлено, что мужчина 19 июля в 10:00, находясь в Курильске, нашел дикорастущий куст мака, сорвал его и сложил в пакет, сообщает astv.ru, ссылаясь на районный суд.
Дома мужчина изготовил наркотическое средство, часть которого употребил, а другую часть оставил у себя в квартире. Вечером того же дня мужчину задержали сотрудники полиции, запрещённые вещества изъяли.
Курильчанин согласился с обвинением.
Суд отменил полученный мужчиной 12 декабря 2022 года приговор об условном лишении свободы. Срок заменили на реальный. В колонии общего режима курильчанин проведёт 4 года и 3 месяца.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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