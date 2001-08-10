Курильчанин неправильно приготовил мак и теперь отправится в колонию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Курильска отправится в колонию за приобретение и хранение наркотиков. Установлено, что мужчина 19 июля в 10:00, находясь в Курильске, нашел дикорастущий куст мака, сорвал его и сложил в пакет, сообщает astv.ru, ссылаясь на районный суд.

Дома мужчина изготовил наркотическое средство, часть которого употребил, а другую часть оставил у себя в квартире. Вечером того же дня мужчину задержали сотрудники полиции, запрещённые вещества изъяли.

Курильчанин согласился с обвинением.

Суд отменил полученный мужчиной 12 декабря 2022 года приговор об условном лишении свободы. Срок заменили на реальный. В колонии общего режима курильчанин проведёт 4 года и 3 месяца.

Приговор суда в законную силу не вступил.