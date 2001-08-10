Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 декабря в 07:23 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в одноэтажном деревянном доме в СНТ "Медик" на ул. Медиков, 269. Первый пожарный расчет прибыл через 10 минут. К моменту его прибытия наблюдался дым из прихожей, горела печная разделка на площади 1 кв. м, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 07:44, а в 08:08 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 11 человек и 2 единицы техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.