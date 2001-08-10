Тихоокеанское
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15:13, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Аварийное судно "Меркурий" готовят к буксировке в порт Пусан

Аварийное судно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 декабря аварийное судно "Меркурий" было отбуксировано рыболовецким судном «Михаил Старицын» в бухту Мельника острова Симушир муниципального образования Курильский городской округ, встало на якорь в ожидании спасательного судна «Рубин», рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Утром 20 декабря спасательное судно «Рубин» прибыло к аварийному судну, в настоящее время проводятся подготовительные работы для буксировки в порт г. Пусан (Республика Корея). Погибших, пострадавших нет. Экипаж в медицинской помощи не нуждается, условия жизнедеятельности не нарушены.

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