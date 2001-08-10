В Южно-Сахалинске сотрудники полиции установили подозреваемого в краже

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранее в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 41-летнего местного жителя по факту кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в данном преступлении, им оказался 28-летний житель областного центра.

Как выяснили оперативники, фигурант вместе с заявителем распивали спиртные напитки в подъезде. Последний дал подозреваемому свой мобильный телефон, чтобы тот послушал музыку и посмотрел приложения. Когда потерпевший уснул, фигурант решил не возвращать гаджет своему приятелю, а забрать себе. В дальнейшем злоумышленник продал мобильный незнакомцу. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ- кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Материал подготовлен на основе предварительных данных.