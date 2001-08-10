Сахалинка продала автомобиль, а деньги перевела мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

63-летняя жительница Сахалинской области получила сообщение в мессенджере якобы от своей бывшей коллеги. Сообщение содержало информацию о проверке, проводимой сотрудником ФСБ по поводу сотрудничества с террористами, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В последующем звонке женщине посоветовали обезопасить свои счета путем перевода денег на "безопасный счет". Женщина выполнила указания, переведя 1,9 миллиона рублей, которые оставались у неё с продажи автомобиля.

Возбуждено уголовное дело.