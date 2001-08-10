В Южно-Сахалинске уборщица подозревается в краже наушников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники полиции Южно-Сахалинска задержали подозреваемую в краже фирменных наушников, стоимостью 30 тысяч рублей. Ранее в полицию обратилась 18-летняя жительница Хабаровска, сообщившая о пропаже своего имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личность подозреваемой. Ею оказалась 26-летняя гражданка Ближнего зарубежья, работавшая уборщицей в развлекательном комплексе. Девушка нашла потерянные наушники в раздевалке во время уборки, но вместо того, чтобы передать их администрации для возврата владельцу, решила оставить находку себе.

В отношении работницы по факту кражи чужого имущества совершенная с причинением значительного ущерба, возбуждено уголовное дело (п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ). На данный момент она находится под подпиской о невыезде.

Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание -лишение свободы на срок до пяти лет.