Тихоокеанское
информационное агентство
21 Декабря 2024
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Курильчанин неправильно приготовил мак и теперь отправится в колонию
11:03, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец пытался спрятать от полицейских наркотики в перчатке, но не помогло

Сахалинец пытался спрятать от полицейских наркотики в перчатке, но не помогло

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инспекторы ДПС ОСР ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области в районе дома №373 на проспекте Мира Южно-Сахалинска остановили иномарку, под управлением 31-летнего водителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

При проверке документов, полицейские обратили внимание на пассажира, который при виде сотрудников начал заметно нервничать. Это вызвало подозрение о возможности наличия у него запрещенных к обороту веществ.

 В ходе личного досмотра мужчины в правом кармане куртки сотрудники полиции обнаружили перчатку, в которой находился полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Согласно справки об исследовании изъятое вещество является наркотическим веществом – метилэфедрон массой 0,70 грамма.

 В отношении 42-летнего гражданина отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ.

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