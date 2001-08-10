Тихоокеанское
информационное агентство
21 Декабря 2024
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09:24, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки на Сахалине произошло 20 аварий на дорогах

За сутки на Сахалине произошло 20 аварий на дорогах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 20 ДТП без пострадавших, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 128 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 4 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 9 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 5 водителей - не пропустивших пешеходов на «зебре»;

- 5 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 6 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 2 водителя - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 2 водителя - управляющих ТС с наличием технических неисправностей (глушитель);

- 8 водителей - управляющих автомобилем с «тонировкой» на стеклах;

- составлено 2 административных материала на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 6 автомобилей.

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