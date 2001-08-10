Второй за сегодня пепловый выброс зафиксирован на вулкане Эбеко

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 декабря в 16.49 (сах) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс на высоту 2,5 км. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 км, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

По информации ЕДДС МО Северо-Курильский ГО в г. Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для населения нет. Звонков и жалоб от населения не поступало.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. В районе вулкана зарегистрированных туристических групп нет.