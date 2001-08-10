На вулкане Эбеко зафиксирован пепловый выброс
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
19 декабря в 13.13 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс на высоту 2,5 км. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 км, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
По информации ЕДДС МО Северо-Курильский ГО в г. Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для населения нет. Звонков и жалоб от населения не поступало.
Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. В районе вулкана зарегистрированных туристических групп нет.
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