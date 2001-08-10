Пожарные ликвидировали возгорание мусора в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 декабря в 10:17 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании мусора по адресу: ул. Больничная, 66А. Пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К моменту его прибытия горел мусор от разрушенного строения на площади 22 кв. м, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 10:25, а в 11:38 полностью ликвидировано. В тушении участвовали пять сотрудников и две единицы техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.