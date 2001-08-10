Тихоокеанское
информационное агентство
19 Декабря 2024
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13:34, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Стаю фазанов разделали неизвестные на улице в Благовещенске

Стаю фазанов разделали неизвестные на улице в Благовещенске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске неизвестные разделали на улице фазанов. Останки птиц обнаружили в районе Пушкина - Горького, пишет ИА "Порт Амур".

Кадры опубликовал телеграм-канал «Благовещенск №1».

"Пушкина - Горького, кто-то разделал целую стаю фазанов и все бросил прям там же», - отметил паблик.

По сообщению автора ролика, неприятная находка была сделана в районе гаражного массива, расположенного вдоль Бурхановки.

Порт Амур передал информацию в УМВД России по Амурской области.

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