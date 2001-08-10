На Сахалине инспекторы ДПС обнаружили наркотики у пассажира иномарки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инспекторы ДПС ОСР ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области в районе дома 2 по улице Больничная г. Южно-Сахалинска остановили иномарку, под управлением 37-летнего водителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

При проверке документов, полицейские обратили внимание на пассажира, который заметно нервничал, его поведение не соответствовало обстановке. Это вызвало подозрение о возможном наличии у него запрещенных к обороту веществ.

Сотрудники полиции приняли решение о проведении личного досмотра мужчины, в ходе которого в левом кармане штанов был обнаружен полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Согласно справки об исследовании изъятое вещество является наркотическим веществом – метилэфедрон, массой 1,62 грамма.

В отношении 37-летнего гражданина следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ.