Сахалинка, снимавшая квартиру в областном центре, обокрала хозяйку-пенсионерку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В полицию города Южно-Сахалинска обратилась 74-летняя местная жительница с заявлением о хищении денежных средств с банковского счета. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемой - 32-летнюю женщину, которая уже была ранее судима, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснилось, ранее подозреваемая снимала жилье у потерпевшей, однако затем переехала жить к своему возлюбленному. Когда женщина приехала за своими вещами в отсутствие хозяйки квартиры, она собрала их и, уходя, прихватила с собой мобильный телефон владелицы жилья.

Вызвав такси, она обнаружила на экране телефона уведомления о наличии на счете суммы в 50 тысяч рублей. Воспользовавшись этим, подозреваемая перевела себе 10 тысяч рублей через СМС-банкинг. Затем она вернулась в квартиру и вернула телефон на прежнее место.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ-кража, совершенная с банковского счета. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.