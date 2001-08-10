Сахалинка, снимавшая квартиру в областном центре, обокрала хозяйку-пенсионерку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В полицию города Южно-Сахалинска обратилась 74-летняя местная жительница с заявлением о хищении денежных средств с банковского счета. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемой - 32-летнюю женщину, которая уже была ранее судима, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Как выяснилось, ранее подозреваемая снимала жилье у потерпевшей, однако затем переехала жить к своему возлюбленному. Когда женщина приехала за своими вещами в отсутствие хозяйки квартиры, она собрала их и, уходя, прихватила с собой мобильный телефон владелицы жилья.
Вызвав такси, она обнаружила на экране телефона уведомления о наличии на счете суммы в 50 тысяч рублей. Воспользовавшись этим, подозреваемая перевела себе 10 тысяч рублей через СМС-банкинг. Затем она вернулась в квартиру и вернула телефон на прежнее место.
Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ-кража, совершенная с банковского счета. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
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