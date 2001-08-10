В Поронайске полицейские установили подозреваемого в грабеже

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 37-летнего местного жителя по факту грабежа, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили подозреваемого в данном преступлении, им оказался неоднократно судимый 37-летний житель Поронайска.

Как выяснили сотрудники полиции, потерпевший, испытывая финансовые трудности, решил продать свой телефон за 2000 рублей. На улице он подошел к фигуранту и предложил купить у него мобильный, на что тот согласился. Сделка состоялась и подозреваемый передал деньги за гаджет, после чего мужчины пожали друг другу руки.

Однако внимание на происходящее обратил другой местный житель, который громко предупредил покупателя, чтобы тот не здоровался за руку с известным рецидивистом, имеющим сомнительную репутацию. Эти слова вызвали напряжение, и между участниками сделки вспыхнула ссора, переросшая в потасовку.

В ходе возникшего конфликта подозреваемый успел забрать свои деньги обратно, при этом удерживая приобретённый гаджет. После чего мужчина поспешил скрыться. Впоследствии злоумышленник выбросил чужой мобильный, а деньги потратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ - грабеж, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.