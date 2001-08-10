В Южно-Сахалинске украли строительные леса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть поступило заявление от 42-летней местной жительницы о краже. Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемого – им оказался 42-летний житель Новотроицка, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Как выяснилось, подозреваемый проводил ремонтные работы у потерпевшей, занимаясь внутренней и внешней отделкой её дома. На участке находились строительные материалы и леса, необходимые для выполнения работ. Однако, испытывая нехватку финансовых средств, злоумышленник решил воспользоваться лесами для своих нужд. Вечером, после завершения рабочего дня, он погрузил леса в свой автомобиль и перевез их на собственный участок.
Сумма ущерба составила 45 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.158 УК РФ-кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
Похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции и будет возвращено законному владельцу.
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