Тихоокеанское
информационное агентство
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09:44, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Анивском районе произошла авария

В Анивском районе произошла авария

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 декабря 2024 года в районе 32 км автодороги Южно-Сахалинск - Холмск произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 38-летний водитель, управляя транспортным средством «Ford Escape», двигаясь в южном направлении, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «KIA», двигающимся во встречном направлении.

В результате ДТП водитель и 55-летний водитель автомобиля «KIA» получил травмы.

Проводится проверка.

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