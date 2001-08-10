Тихоокеанское
информационное агентство
19 Декабря 2024
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09:26, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки сахалинская автоинспекция пресекла 126 нарушений правил дорожного движения

За сутки сахалинская автоинспекция пресекла 126 нарушений правил дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 18 ДТП, в одном из которых один человек получил травмы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 126 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 4 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 19 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- за выезд на полосу встречного движения - 3 водителя;

- 1 водитель - не пропустивший пешеходов на «зебре»;

- 4 водителя - управляющих ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;

- 1 водитель - нарушивший правила перевозки детей;

- 6 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 3 водителя - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- составлено 2 административных материала на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 6 автомобилей.

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