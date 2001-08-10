За сутки сахалинская автоинспекция пресекла 126 нарушений правил дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 18 ДТП, в одном из которых один человек получил травмы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 126 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 4 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 19 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- за выезд на полосу встречного движения - 3 водителя;

- 1 водитель - не пропустивший пешеходов на «зебре»;

- 4 водителя - управляющих ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;

- 1 водитель - нарушивший правила перевозки детей;

- 6 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 3 водителя - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- составлено 2 административных материала на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 6 автомобилей.