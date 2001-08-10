Тихоокеанское
информационное агентство
19 Декабря 2024
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08:55, | Новости происшествий Сахалина и Курил

19 килограммов лам гималайских медведей пытался вывезти из Приморья иностранец

19 килограммов лам гималайских медведей пытался вывезти из Приморья иностранец

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 кг лап гималайских медведей попытался вывезти иностранец из Приморья в Северную Корею, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на ФТС России.

Иностранец заморозил добычу, расфасовал по термопакетам и спрятал в коробке, обмотанной чёрной плёнкой. Документы на ценный груз он оформлять не стал.

«Гражданин КНДР, вылетавший в Пхеньян, возвращался на родину и прошел через «зеленый» коридор. При досмотре его багажа инспекторы выявили обмотанную черной пленкой коробку, внутри которой находились термопакеты с 12 замороженными лапами хищника», - рассказали в ведомстве.

Экспертиза установила, что это фрагменты лап гималайского медведя со шкурой, шерстью и когтями. Данный вид попадает под действие Конвенции СИТЕС и допускается к вывозу при заполнении пассажирской таможенной декларации и наличии разрешительного документа от Росприроднадзора.

Возбуждены 2 дела об АП по ч. 1 ст. 16.2 (недекларирование товаров) и ст. 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений). Мужчине грозит штраф с возможной конфискацией товара.

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