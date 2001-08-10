19 килограммов лам гималайских медведей пытался вывезти из Приморья иностранец

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 кг лап гималайских медведей попытался вывезти иностранец из Приморья в Северную Корею, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на ФТС России.

Иностранец заморозил добычу, расфасовал по термопакетам и спрятал в коробке, обмотанной чёрной плёнкой. Документы на ценный груз он оформлять не стал.

«Гражданин КНДР, вылетавший в Пхеньян, возвращался на родину и прошел через «зеленый» коридор. При досмотре его багажа инспекторы выявили обмотанную черной пленкой коробку, внутри которой находились термопакеты с 12 замороженными лапами хищника», - рассказали в ведомстве.

Экспертиза установила, что это фрагменты лап гималайского медведя со шкурой, шерстью и когтями. Данный вид попадает под действие Конвенции СИТЕС и допускается к вывозу при заполнении пассажирской таможенной декларации и наличии разрешительного документа от Росприроднадзора.

Возбуждены 2 дела об АП по ч. 1 ст. 16.2 (недекларирование товаров) и ст. 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений). Мужчине грозит штраф с возможной конфискацией товара.