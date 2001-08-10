Пожарные тушили мусор в Корсакове

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 декабря в 10:31 диспетчеру Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании мусора в районе ул. Нагорная. Пожарный расчет прибыл через четыре минуты. К моменту его горел мусор на открытой территории на площади 15 кв. м, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 10:52, а в 11:05 полностью ликвидировано. В тушении участвовали пять сотрудников и единица техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.