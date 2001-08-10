Сахалинца, обвиняемого в устроении массовой аварии, будут судить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

При координирующей роли Долинского городского прокурора следственным органом окончено расследование уголовного дела в отношении жителя города Южно-Сахалинска, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Органом следствия установлено, что 05 января 2024 года в 13 часов 00 минут житель города Южно-Сахалинска, управляя технически исправным транспортным средством, на автодороге сообщением Южно-Сахалинск – Оха в Долинском районе, совершил массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором было повреждено 3 автомобиля и причинён тяжкий вред здоровью южносахалинцу.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Долинский городской суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.