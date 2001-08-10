Сахалинец, пытаясь вывести "выигранные на бирже" деньги, отдал мошенникам больше миллиона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
47-летний житель с. Пионеры на сайте знакомств познакомился с девушкой по имени Анастасия. В ходе дальнейшей переписки в мессенджере девушка пояснила заявителю, что ее отец занимается торгами на бирже и хорошо зарабатывает и предложила ему также заняться торгами, на что он согласился, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Далее он осуществил несколько значительных пополнений электронного кошелька, после чего его доход увеличивался, однако денежные средства с площадки заявитель вывести не смог. В связи с чем брокер посоветовал обратиться к их юристам, за услуги которых заявитель заплатил ещё 113 000 рублей и 33 500 рублей за возврат денежных средств с платформы, а также 40 150 рублей за оказание услуг по закрытию счета в банке.
Общая сумма ущерба составила 1 101 710 рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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