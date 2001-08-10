Чиновник из Приморья отказался от взятки в 5 миллионов рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя генерального директора архангельской компании ООО "Севзадорстрой". Его обвиняют в даче взятки должностному лицу – начальнику отдела контроля и приемки работ одного из казенных учреждений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СК Приморья.
По версии следствия, в декабре 2024 года предприниматель передал начальнику отдела взятку в размере 2,5 миллиона рублей за подписание актов о выполнении работ по ремонту автомобильных дорог в Хасанском районе Приморья. Работы были выполнены с нарушениями, однако это не помешало предпринимателю попытаться «урегулировать» вопрос путем дачи взятки. Сумма взятки в 2,5 млн рублей стала частью оговоренной общей суммы в 5 млн рублей.
Действия обвиняемого были пресечены в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В настоящее время фигурант дела арестован, а в его жилом помещении был проведен обыск. В результате изъяты средства в размере 2,5 миллиона рублей - те самые деньги, которые предприниматель намеревался передать.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.
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