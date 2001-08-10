В Горячих ключах горел жилой дом и хозпостройка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 декабря в 19:23 диспетчеру Ногликского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании жилого дома на ул. Ключевая, 7. Пожарный расчет прибыл через 17 минут. К моменту его прибытия горели открытым пламенем дом и хозпостройка на площади 110 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 20:56, а в 03:36 полностью ликвидировано. В тушении участвовали восемь сотрудников и единица техники ГУ МЧС России по Сахалинской области и шесть человек и единица техники частной пожарной охраны. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.