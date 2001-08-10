В Благовещенске будут судить шестерых амурчан, распространявших гашишное масло
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Суд рассмотрит дело шестерых амурчан, обвиняемых в наркопреступлениях. Злоумышленники, среди которых была семейная пара, действовали на территории Благовещенска, сообщает ИА "Порт Амур".
- Ранее судимый житель областного центра 1993 года рождения привлек к незаконному распространению наркотиков шестерых знакомых, создав устойчивую организованную группу, которая действовала с 2020 по 2022 год. Двое участников организованной группы поставляли гашишное масло в Благовещенск, а оставшиеся пять - сбывали наркотик в значительном и крупном размерах наркозависимым потребителям, - рассказали в прокуратуре Амурской области.
В ходе следствия была доказана причастность участников организованный группы к девяти фактам незаконного сбыта наркотиков. Организатору и его помощникам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 228.1 УК РФ.
Прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Дилерам грозит лишение свободы на срок до двадцати лет.
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