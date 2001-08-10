Тихоокеанское
информационное агентство
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08:45, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Семерых пьяных и 11 водителей без прав задержали автоинспекторы за сутки на дорогах Сахалина

Семерых пьяных и 11 водителей без прав задержали автоинспекторы за сутки на дорогах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 15 ДТП, без пострадавших, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 109 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 7 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 11 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- за выезд на полосу встречного движения - 2 водителя;

- 2 водителя - не пропустившие пешеходов на «зебре»;

- 1 водитель - управляющий ТС с наличием технических неисправностей (глушители);

- 2 водителя - управляющих ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;

- 3 водителя - нарушившие правила перевозки детей;

- 9 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- составлено 2 административных материала на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 6 автомобилей.

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