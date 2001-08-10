Тихоокеанское
информационное агентство
18 Декабря 2024
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Из-за неубранного шасси на Камчатке самолёт вернулся в аэропорт
14:51, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Из-за неубранного шасси на Камчатке самолёт вернулся в аэропорт

Из-за неубранного шасси на Камчатке самолёт вернулся в аэропорт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня утром самолёту «Камчатского авиационного предприятия» пришлось возвращаться в Петропавловск-Камчатский из-за технической неисправности. Л-410 должен был доставить пассажиров в Соболево, пишет ИА "Кам 24", ссылаясь на пресс-службу предприятия.

Причиной возвращения стало неубранное шасси. Экипаж вовремя обнаружил неполадки и благополучно посадил воздушное судно.

«Экипаж действовал грамотно, в соответствии с инструкциями по безопасности. Посадка прошла в штатном режиме», – сообщил генеральный директор предприятия Алексей Храбров.

Пассажиров отправили в Соболево резервным бортом.

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