Тихоокеанское
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18 Декабря 2024
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В Амурской области сорвавшийся с цепи пес искусал бригаду скорой помощи

В Амурской области сорвавшийся с цепи пес искусал бригаду скорой помощи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бригады скорой помощи подверглись нападениям собак на севере Приамурья. Случаи произошли в Зейском округе, пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на издание "Зейские вести сегодня".

Помощь 37-летней женщине в алкогольном опьянении, укушенной своим псом, бригаде пришлось оказывать в машине. В квартире сделать это было невозможно из-за того, что собаки стали кидаться на медработников.

Еще одно нападение произошло после выезда бригады на другой вызов. Когда врач и фельдшер выходили из дома пациента, их атаковал свирепый дворовый пес, сорвавшийся с цепи. Сильно пострадала фельдшер. Собака уронила ее в сугроб, разорвала спецодежду, прокусила ногу. Досталось и врачу, который отбивался сумкой. У него на руке остались раны от зубов агрессивной собаки.

Сотрудники станции скорой помощи просят хозяев при вызове неотложки, закрывать своих питомцев, надевать намордники, надежно крепить на привязь.

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