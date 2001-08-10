На Сахалине осудили 25-летнего местного жителя за кражу красной икры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 25-летнего неоднократно судимого местного жителя, осуждённого по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением ущерба в особо крупном размере), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.
Судом установлено, что в ночь с 31 октября 2023 года на 1 ноября 2023 года подсудимый и его подельники, убедившись, что никто не наблюдает за их действиями, с помощью лома сломали замок двери рефрижератора, откуда похитили лососевую икру, хранящуюся в куботейнерах, причинив потерпевшему ущерб в особо крупном размере на сумму 1,8 млн рублей.
Уголовное дело в отношении иных участников группы выделено в отдельное производство, расследуется.
В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объёме, просил назначить наиболее мягкое наказание.
Государственный обвинитель, с учётом личности подсудимого, а также смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств (рецидива преступлений), ориентировал суд на назначение виновному наказания в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Гражданский иск, заявленный потерпевшим, просил удовлетворить в полном объёме.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, постановил назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Гражданский иск, заявленный потерпевшим, удовлетворил в полном объёме и взыскал с подсудимого понесённый ущерб.
Приговор не вступил в законную силу.
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