На Сахалине осудили 25-летнего местного жителя за кражу красной икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 25-летнего неоднократно судимого местного жителя, осуждённого по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением ущерба в особо крупном размере), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Судом установлено, что в ночь с 31 октября 2023 года на 1 ноября 2023 года подсудимый и его подельники, убедившись, что никто не наблюдает за их действиями, с помощью лома сломали замок двери рефрижератора, откуда похитили лососевую икру, хранящуюся в куботейнерах, причинив потерпевшему ущерб в особо крупном размере на сумму 1,8 млн рублей.

Уголовное дело в отношении иных участников группы выделено в отдельное производство, расследуется.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объёме, просил назначить наиболее мягкое наказание.

Государственный обвинитель, с учётом личности подсудимого, а также смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств (рецидива преступлений), ориентировал суд на назначение виновному наказания в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Гражданский иск, заявленный потерпевшим, просил удовлетворить в полном объёме.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, постановил назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Гражданский иск, заявленный потерпевшим, удовлетворил в полном объёме и взыскал с подсудимого понесённый ущерб.

Приговор не вступил в законную силу.