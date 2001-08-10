На Сахалине инспекторы ДПС обнаружили наркотики у пассажира иномарки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инспекторы ДПС ОСР ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области в районе дома 36 по улице Больничной г. Южно-Сахалинска остановили иномарку, под управлением 33-летнего водителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

При проверке документов, полицейские обратили внимание на поведение пассажира, которое не соответствовало обстановке и вызвало подозрение о возможности наличия у него запрещенных к обороту веществ.

В ходе личного досмотра мужчины в правом кармане его штанов сотрудники полиции обнаружили бумажный сверток с веществом растительного происхождения со специфическим запахом.

Согласно справки об исследовании изъятое вещество является наркотическим веществом – масло каннабиса, массой 2 грамма.

В отношении 32-летнего гражданина отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ.