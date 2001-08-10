На Сахалине СОБР и Росгвардия помогли полиции задержать разбойников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники УУР УМВД России по Сахалинской области совместно с коллегами из отдела МВД России по городскому округу «Долинский» в результате комплекса проведённых оперативно-розыскных мероприятий установили и при силовой поддержке бойцов СОБР региональной Росгвардии задержали троих подозреваемых в разбойном нападении, которыми оказались 28-летний житель села Синегорск, 26-летний житель планировочного района Ново-Александровск и 28-летний житель города Холмска, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Предварительно установлено, что около 4 часов утра мужчины, надев маски и камуфляжную одежду, пробрались на территорию предприятия, расположенного в селе Стародубском. Там они напали на 68-летнего сторожа и связали ему руки скотчем, после чего проникли в цех, где монтировкой сломали навесной замок на морозильной камере и похитили оттуда 130 литров солёной икры горбуши и кеты. Скрываясь с места преступления, злоумышленники прихватили с собой ещё и бензиновый генератор. Сумма причинённого сообщниками ущерба составила 665 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время всем троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.