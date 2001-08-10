Тихоокеанское
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Пожарные ликвидировали возгорание в Поронайске

Пожарные ликвидировали возгорание в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 декабря в 22:37 диспетчеру Поронайского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в расселенном доме на ул. Совхозная, 25. Пожарный расчет прибыл через 6 минут. К моменту его прибытия горел мусор на лестничной клетке на площади 1 кв. м, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 22:45, а в 22:48 полностью ликвидировано. В тушении участвовали пять человек и единица техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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