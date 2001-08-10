Тихоокеанское
информационное агентство
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10:11, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине пенсионер без прав стал виновником аварии

На Сахалине пенсионер без прав стал виновником аварии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 декабря 2024 года в 10 часов 00 минут в районе 73 км автодороги Южно-Сахалинск - Холмск произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 65-летний водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, управляя транспортным средством «Kia Bongo», двигаясь в западном направлении по автодороге, не справился с управлением, совершил выезд на встречную полосу дороги и совершил столкновение с автомобилем «FAW J6».

В результате ДТП водитель и 44-летний пассажир автомобиля «Kia Bongo» получили травмы.

Проводится проверка

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