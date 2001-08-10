За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 29 дорожных аварий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 29 ДТП, в одном из которых два человека получили травмы, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 110 нарушений ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 10 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- задержаны 11 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
- за выезд на полосу встречного движения - 9 водителей;
- 1 водитель - не пропустивший пешехода на «зебре»;
- 9 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;
- 1 водитель - управляющий ТС с наличием технических неисправностей (глушители);
- 2 водителя - управляющих ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;
- 3 водителя - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
- 7 водителей - нарушивших правила перевозки детей;
- 13 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;
- 2 пешехода - нарушивших правила перехода проезжей части.
Составлено два административных материала на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 8 автомобилей.
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