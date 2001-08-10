За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 29 дорожных аварий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 29 ДТП, в одном из которых два человека получили травмы, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 110 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 10 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 11 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- за выезд на полосу встречного движения - 9 водителей;

- 1 водитель - не пропустивший пешехода на «зебре»;

- 9 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

- 1 водитель - управляющий ТС с наличием технических неисправностей (глушители);

- 2 водителя - управляющих ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;

- 3 водителя - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 7 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 13 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 2 пешехода - нарушивших правила перехода проезжей части.

Составлено два административных материала на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 8 автомобилей.