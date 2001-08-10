Тихоокеанское
информационное агентство
18 Декабря 2024
Сейчас 05:44
103,00|108,34|66,91
Из-за неубранного шасси на Камчатке самолёт вернулся в аэропорт
10:08, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 29 дорожных аварий

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 29 дорожных аварий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 29 ДТП, в одном из которых два человека получили травмы, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 110 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 10 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 11 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- за выезд на полосу встречного движения - 9 водителей;

- 1 водитель - не пропустивший пешехода на «зебре»;

- 9 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

- 1 водитель - управляющий ТС с наличием технических неисправностей (глушители);

- 2 водителя - управляющих ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;

- 3 водителя - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 7 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 13 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 2 пешехода - нарушивших правила перехода проезжей части.

Составлено два административных материала на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 8 автомобилей.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?