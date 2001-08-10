Сахалинцы за выходные перевели мошенникам свыше 800 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
25-летней жительнице областного центра поступил звонок от лже-сотрудника ФСБ. Незнакомец заявил, что некто пытается оформить на её имя кредит, и чтобы предотвратить это, ей предложили самой оформить кредит, после чего перевести деньги на «безопасный счёт». Женщина последовала инструкциям: она оформила кредит в банке, затем, находясь в торговом центре, перевела мошенникам 483 тысяч через банкомат, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
51-летний сахалинец нашел в сети объявление о предоставлении интимных услуг и позвонил по указанному номеру. Договорившись с незнакомкой о встрече, он перевел в качестве предоплаты 49 500 рублей, однако после этого никто на связь не вышел.
57-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже 280 тысяч рублей. Ей поступил звонок в мессенджере, звонившая представилась сотрудницей Пенсионного фонда и попросила сообщить код из полученного SMS-сообщения, что заявительница и сделала. Затем ей снова позвонили, на этот раз от имени сотрудника Службы безопасности банка. Звонивший объяснил, что некие лица пытаются снять деньги с её счёта. Для предотвращения мошеннических действий ей необходимо снять 280 тысяч рублей с кредитной карты и перевести их на предложенный «безопасный» счёт. Женщина выполнила эти инструкции, сначала сняла деньги через банкомат, а потом перевела их на указанную карту.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 02:02 Сегодня Донские маршруты: захватывающие речные круизы из Ростова
- 02:02 Сегодня Сварочные электроды оптом
14:46 12 Декабря На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа стартовали занятия по инженерной подготовке
09:06 13 Декабря В Сахалинской области бюджетникам увеличат зарплату
15:33 12 Декабря На Сахалине прошли региональные Рождественские чтения
14:38 13 Декабря Сахалинка прогулялась по магазинам с найденной банковской картой
- 08:03 20 Ноября Какие факторы формируют стоимость термопластавтомата
- 05:51 3 Декабря Холодильники ATLANT: преимущества и особенности
- 04:48 6 Декабря Промокоды для путешественников: как сэкономить на Trip.com, Яндекс Путешествии и Слетать
13:02 19 Ноября На Сахалине камеры начнут фиксировать нарушения водителями правил использования световых приборов
Выбор редакции
- 11:23 Вчера На Сахалине наградили победителей конкурса "Искусство быть здоровым"
- 15:04 13 Декабря На Сахалине готовят лыжные трассы в преддверии Российско-Китайских игр
- 11:48 13 Декабря В Южно-Сахалинске состоялась творческая встреча, посвященная дню рождения Невельского
- 15:33 12 Декабря На Сахалине прошли региональные Рождественские чтения
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?