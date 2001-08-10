Сахалинцы за выходные перевели мошенникам свыше 800 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25-летней жительнице областного центра поступил звонок от лже-сотрудника ФСБ. Незнакомец заявил, что некто пытается оформить на её имя кредит, и чтобы предотвратить это, ей предложили самой оформить кредит, после чего перевести деньги на «безопасный счёт». Женщина последовала инструкциям: она оформила кредит в банке, затем, находясь в торговом центре, перевела мошенникам 483 тысяч через банкомат, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

51-летний сахалинец нашел в сети объявление о предоставлении интимных услуг и позвонил по указанному номеру. Договорившись с незнакомкой о встрече, он перевел в качестве предоплаты 49 500 рублей, однако после этого никто на связь не вышел.

57-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже 280 тысяч рублей. Ей поступил звонок в мессенджере, звонившая представилась сотрудницей Пенсионного фонда и попросила сообщить код из полученного SMS-сообщения, что заявительница и сделала. Затем ей снова позвонили, на этот раз от имени сотрудника Службы безопасности банка. Звонивший объяснил, что некие лица пытаются снять деньги с её счёта. Для предотвращения мошеннических действий ей необходимо снять 280 тысяч рублей с кредитной карты и перевести их на предложенный «безопасный» счёт. Женщина выполнила эти инструкции, сначала сняла деньги через банкомат, а потом перевела их на указанную карту.